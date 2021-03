Covid: assessore Lazio, servono più vaccini per accelerare, pronti a farne 60 mila al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "aspettiamo che arrivino più vaccini anti Covid per accelerare nelle somministrazioni. La regione è pronta a farne 60 mila al giorno. Da stanotte partiranno le prenotazioni per la fascia di età 72-73 (i nati nel 1948-1949)". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nel Lazio viene somministrata una media di oltre 20 mila vaccini anti Covid al giorno. Oggi sarà superata la quota delle 685 mila vaccinazioni somministrate totali, che rappresentano oltre il 10 per cento della popolazione nel Lazio. (Rer)