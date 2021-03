Covid: Coldiretti, addio a 6 turisti stranieri su 10, buco da 27 miliardi con stretta di Pasqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei viaggiatori stranieri su dieci hanno dovuto rinunciare a venire in Italia nel 2020, per un totale di 57 milioni di turisti bloccati alle frontiere dall’emergenza pandemica. Lo scrive Coldiretti in vista della nuova serrata nel periodo di Pasqua, che bloccherà anche gli spostamenti delle persone per gite fuori porta o vacanze. Un duro colpo per il sistema turistico nazionale, si legge in una nota, che ha già subito un buco di circa 27 miliardi per il crollo delle spese dei viaggiatori stranieri in Italia che grava sull’ospitalità turistica. Ad essere penalizzate, secondo la Coldiretti, soprattutto le città d’arte, ma anche gli oltre 24 mila agriturismi in tutto il paese. Una possibilità di salvezza per l’estate, prosegue la nota, è rappresentata dall’accelerazione nella campagna di vaccinazione e il green pass che consente gli spostamenti tra Paesi dell’Unione europea. (Com)