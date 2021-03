Repubblica Ceca: Covid, AstraZeneca taglia forniture vaccini del 40 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prossime forniture del vaccino contro il Covid-19 AstraZeneca alla Repubblica Ceca saranno ridotte del 40 per cento. Lo ha riferito il ministero della Salute del paese citando quanto annunciato ieri dalla società farmaceutica anlgo-svedese. "Abbiamo i nostri primi risultati dei colloqui con i produttori del vaccino AstraZeneca. Secondo loro, le prossime forniture di vaccino alla Repubblica Ceca saranno ridotte del 40 per cento. Come tale, riceveremo 9.600 dosi invece di 16.800 la prossima settimana; e 10.800 invece di 88 mila dal 22 marzo al 28 marzo. Alla fine di marzo, riceveremo 99.800 dosi di vaccino", ha riferito il ministero ceco in un comunicato. Ieri il primo ministro ceco, Andrej Babis, ha annunciato che insieme agli omologhi di Austria, Bulgaria, Lettonia e Slovenia, ha inviato una lettera ai vertici della Commissione europea e del Consiglio, sottolineando che le consegne di dosi di vaccino ai singoli Stati membri dell'Ue non vengono attuate "su base paritaria". Secondo Babis, le attuali scorte di vaccini non sono sufficienti a vaccinare il 70 per cento della popolazione adulta dell'Ue, pertanto le dosi dovrebbero essere assegnate proporzionalmente alle dimensioni della popolazione di ogni Stato membro.(Vap)