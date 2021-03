Pd: Giacomoni (FI), bene Letta su riforme istituzionali, noi pronti a confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia è pronta a cogliere la sfida riformista lanciata dal neo segretario del Partito democratico Enrico Letta: l’azione “normalizzatrice” del governo Draghi deve essere accompagnata da una altrettanto seria, incisiva e innovativa azione di riforma della seconda parte della Costituzione. Così in una nota Sestino Giacomoni, deputato di Forza Italia e membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. “E su questo l’iniziativa non può che spettare, innanzitutto, ai partiti politici presenti in Parlamento: da sempre sosteniamo la necessità di rendere più europeo e moderno il nostro sistema istituzionale”, ha detto, augurando buon lavoro a Letta “sperando che questa volta possa essere realmente sereno, ma eviti forzature sullo Ius soli perché in questo memento storico non è certo una priorità per il nostro Paese”. (Com)