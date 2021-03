Difesa: Russia, esercitazioni antiterrorismo nella base militari in Tagikistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità di intelligence militare della 201ma base militare russa di stanza in Tagikistan hanno condotto un'esercitazione speciale per individuare e neutralizzare un gruppo armato. È quanto riferito dall’ufficio stampa del Distretto militare centrale russo, secondo cui più di 500 militari sono stati coinvolti nelle manovre. "Secondo il piano dell'esercitazione, un gruppo di finti terroristi prevedeva di commettere una serie di sabotaggi alle strutture militari russe. La 201ma base militare di stanza in Tagikistan è la più grande struttura militare della Russia al di fuori dei suoi confini. Situata in due città – Dushanbe e Bokhtar –, ospita mezzi motorizzati, carri armati, artiglieria, unità di ricognizione, unità di difesa aerea e di supporto logistico. (Rum)