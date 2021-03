© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio da questa notte aprono le prenotazioni per il vaccino anti Covid alla fascia di età 73-72 anni, ovvero i nati nel 1948 e 1949. Lo ricorda l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Inoltre, sono oltre 9 mila le vaccinazioni per le persone fragili. Nel Lazio sono anche aperte le prenotazioni per codice c02, ovvero invalidi assoluti con indennità accompagnamento. (Rer)