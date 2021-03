Covid: Milano, nascosti sotto le grate e dietro gli elettrodomestici 28 multati e locale chiuso per 5 giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Proseguono gli interventi della Polizia locale, in collaborazione con tutte le forze dell'ordine e con il coordinamento della Prefettura, per far rispettare le norme in vigore e tutelare la salute dei cittadini - commentano il vicesindaco e assessore alla sicurezza Anna Scavuzzo e il comandante della polizia locale Marco Ciacci -. I nostri agenti e ufficiali stanno facendo davvero un lavoro importante e prezioso, che non si esaurisce tra l'altro con i controlli relativi ai Dpcm, come dimostra l'intervento sempre di questa notte in via Rizzoli". Nel corso della serata di ieri, infatti, la Polizia locale è intervenuta anche in via Rizzoli nell'area degli orti, dove sono state trovare 4 persone, tra cui un bambino di 4 anni, all'interno di una baracca costruita abusivamente. Nell'area sono state rinvenute 22 bombole di gpl, ora smaltite correttamente, e una stufa catalitica messa in sicurezza dai vigili del fuoco. A una delle quattro persone presenti, un uomo italiano, è stata notificata un'ordinanza di sgombero ed è stato denunciato per la costruzione abusiva e per deposito di materiali esplodenti. (Com)