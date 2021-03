Pd: Crippa (M5s), buon lavoro a Letta, condividiamo temi del suo programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguro buon lavoro al nuovo segretario del Pd, Enrico Letta: il Movimento 5 Stelle condivide molti punti del suo programma, che tocca temi come la necessità di una stagione di riforme o la proposta sul voto ai 16enni, che portiamo avanti da anni. Così in una nota il capogruppo pentastellato alla Camera dei deputati, Davide Crippa. “Ci siamo sempre battuti e siamo la stata la prima forza politica a chiedere la possibilità di far votare anche i più giovani, così come siamo vicini alla sensibilità che il nuovo segretario dimostra nei confronti del mondo del lavoro e dei diritti dei lavoratori e, ad esempio, riteniamo interessante l'idea che i dipendenti condividano i proventi dell'impresa: siamo certi che ci siano delle buone basi su cui poter lavorare insieme”, ha detto. (Com)