Pd: Fassina (Leu), con Letta riprende lavoro per alleanza con M5s

- La linea politica espressa con convinzione e lucidità oggi da Enrico Letta conferma che, con la fine del governo Conte, siamo stati sconfitti ma non vinti: la controffensiva ricomincia lungo il cammino aperto da Nicola Zingaretti, e il disegno centrista non passa. Così in una nota il deputato di Liberi e uguali Stefano Fassina. “Va avanti, invece, l'impegno per rafforzare l'alleanza tra Pd, M5s e LeU, attento al confronto e al coinvolgimento pieno di altre forze politiche e ai soggetti della cittadinanza attiva: c'è un grande lavoro culturale e politico da fare per riconquistare le periferie economico e sociali”, ha detto, sottolineando la necessità di “profonde discontinuità d'agenda”. (Com)