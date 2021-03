Covid: assessore Lazio, calano casi e morti, rapporto positivi-tamponi 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su oltre 16 mila tamponi (meno 986 rispetto a ieri) e oltre 22 mila antigenici per un totale di oltre 38 mila test, nel Lazio si registrano oggi 1.812 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 186 rispetto a ieri), con 901 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 10 decessi (meno 9 rispetto a ieri) e più 720 guariti. "Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4 per cento. I casi a Roma città sono a quota 900". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Da domani in zona rossa a causa delle varianti che hanno contribuito ad un aumento della diffusione del virus. Il Lazio è tra le grandi Regioni quella che è stata soggetta a limitazioni per minor tempo. Aspettiamo che arrivino più vaccini per accelerare nelle somministrazioni - spiega l'assessore -. Il Lazio è pronto a farne 60 mila al giorno". (Rer)