© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon lavoro al neo segretario del Pd Enrico Letta: Fratelli d'Italia è e rimarrà una forza politica alternativa alla sinistra ma il rispetto per l'avversario costituirà sempre uno dei capisaldi del nostro impegno. Così in una nota la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Com)