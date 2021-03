Decreto Covid: M5s, per famiglie misure necessarie, ampliamole in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'ultimo decreto approvato in Cdm il governo ha previsto misure necessarie per sostenere le famiglie che, con le nuove restrizioni, si trovano ad affrontare un momento di grande difficoltà a causa della sospensione dell'attività didattica in presenza o nel caso dell'isolamento dovuto al Covid-19: per questo è importante che sia data la possibilità ai genitori di poter lavorare in modalità agile per poter stare al fianco dei figli minori o di usufruire del congedo parentale con un'indennità pari al 50 per cento della loro retribuzione abituale. Così in una nota i deputati pentastellati Gilda Sportiello e Niccolò Invidia, capogruppo rispettivamente in commissione Affari sociali e Lavoro. “I lavoratori autonomi, i medici, gli infermieri, le forze dell'ordine potranno invece usufruire di uno o più bonus per servizi di babysitting: sono primi passi che vanno nella direzione giusta per dare risposte tempestive alle famiglie”, hanno detto. (Com)