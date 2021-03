Spagna: Fran Hervias lascia Ciudadanos e si unisce al Partito popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex segretario di Ciudadanos (Cs), Fran Hervias, lascia il partito in pieno disaccordo con la linea adottata dalla presidente, Ines Arrimadas, e annuncia il suo ingresso nel Partito popolare (Pp). In un’intervista rilasciata al quotidiano “El Mundo”, Hervias – uno degli uomini più vicini all’ex leader del partito, Albert Rivera, dimessosi dopo la debacle elettorale del 2019 – ha parlato dell’evoluzione di Ciudadanos. “Lavoro in Cs da quasi 15 anni, dalla sua fondazione. Ma ora è diventata un'altra stampella del ‘sanchismo’ (un riferimento dispregiativo al premier e leader socialista, Pedro Sanchez)”, ha detto Hervias. “In questi mesi ho comunicato che non condividevo la strategia di avvicinamento a Pedro Sanchez e Pablo Iglesias (leader di Unidas Podemos, partner della coalizione di governo), e che la ritenevo totalmente sbagliata. Ciudadanos non è nato per questo, ma per confrontarsi con coloro che volevano esprimere un segnale di rottura con il nostro quadro costituzionale”, ha spiegato l’ex segretario. “È impossibile per me continuare a restare in un partito che ha abbandonato i valori e i principi liberali. Questo è il motivo per cui lascio la mia carica di senatore e la mia tessera”, ha spiegato Hervias. (segue) (Spm)