Spagna: Fran Hervias lascia Ciudadanos e si unisce al Partito popolare (2)

- Secondo il politico “è evidente che la Spagna sta vivendo un'emergenza nazionale. È governata da una banda il cui unico obiettivo è quello di annientare il nostro quadro costituzionale, e la Spagna ha bisogno di un progetto politico forte che pensi più all'interesse generale che ai voti, che difenda la libertà”. In questo senso, secondo Hervias, “l'unico progetto politico che può battere il ‘sanchismo’ è quello di Pablo Casado, presidente dei popolari. Mi unisco al Pp in modo che Casado possa battere Sanchez. Tra ‘sanchismo’ o libertà, sceglierò sempre la libertà”, ha aggiunto l’ex segretario di Cs. “È il momento giusto. Non possiamo restare a guardare. Voglio fare la mia parte affinché Pablo Casado rimuova Sanchez dal governo. È tempo che tutto il centrodestra e i liberali si uniscano a noi”, ha spiegato Hervias. (Spm)