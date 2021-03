Milano: De Corato, Linea 90/91 di sera divenuta zona franca per i delinquenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sabato sera, intorno alle 23, si è verificata l'ennesima aggressione a bordo di un filobus della linea 90. Un uomo di origini africane ha picchiato un senzatetto italiano procurandogli un trauma cranico. Violenze, rapine, minacce sono ormai episodi che avvengono regolarmente sulla linea 90-91, mettendo a rischio i passeggeri e gli stessi conducenti Atm. Come consigliere comunale ho raccolto le firme necessarie alla convocazione urgente della Commissione trasporti con l'obiettivo di fare chiarezza su questi continui episodi. Mi auguro che venga convocata al più presto”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fd’I a Milano e assessore regionale Riccardo De Corato. “La linea 90/91, durante gli orari serali e notturni, è diventata una vera e propria zona franca per i delinquenti. Manca la sicurezza. Perché il Comune non rispristina, almeno sulle linee più a rischio, il Nucleo Tutela Trasporto Pubblico formato da vigili urbani, Nucleo che in passato contava 50 agenti?", conclude De Corato. (Com)