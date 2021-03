Pd: Bernini (FI), congratulazioni a Letta ma Ius soli non è in agenda governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni e buon lavoro a Enrico Letta, nuovo segretario del Pd: non gli mancano certo le competenze, l’esperienza e la cultura politica per guidare il maggior partito della sinistra, auspicabilmente verso una rotta pienamente riformista. Così in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. “Della sua relazione è molto condivisibile la logica delle coalizioni, che porta necessariamente a una legge elettorale maggioritaria: ma voler rilanciare lo Ius soli durante il governo Draghi è a mio parere un errore”, ha detto, ricordando che ogni forza politica è stata chiamata a fare “un passo indietro rispetto alle sue bandiere identitarie per farne invece uno in avanti nell’esclusivo interesse del Paese, che in questa drammatica crisi è uno e uno solo: l’uscita prima possibile dal tunnel della pandemia”. “Dobbiamo concentrare ogni sforzo sulle tre emergenze indicate con nettezza dal presidente Mattarella: sanitaria, economica e sociale, e lo Ius soli non rientra sicuramente fra queste”, ha concluso. (Com)