Milano: Mascaretti (Fd’I), Comune dia avvio sostegno green alla Dad

- "A dicembre è stata approvata dal Consiglio cominale la mia proposta ‘computer e tablet rigenerati’ per sostenere il diritto allo studio, supportare le famiglie e tutelare l'ambiente. Il Comune deve infatti procedere tempestivamente a raccogliere computer e tablet non utilizzati o in fase di dismissione dai suoi uffici e da quelli delle società partecipate come ad esempio Atm, Sea, MM, per poi rigenerarli e renderli perfettamente funzionanti con sistemi operativi open source. Tablet e computer rigenerati saranno distribuiti gratuitamente alle famiglie che hanno figli in età scolastica, ma non hanno computer ormai indispensabili per lo studio in modalità Dad". Lo dichiara Andrea Mascaretti, capogruppo di Fd’I a Palazzo Marino. "Indispensabile avviare subito il progetto da parte dell'Amministrazione poiché molte famiglie non hanno computer o tablet a sufficienza per far studiare tutti i figli contemporaneamente e alcune non ne hanno neppure uno. Si tratta di una proposta, a differenza di altre analoghe, dal forte valore green, oltre che sociale e risponde alle necessità di molte famiglie, proprio in questa fase dove alunni e studenti non potranno andare a scuola e dovranno studiare in modalità Dad. Il diritto all'istruzione dei nostri ragazzi rappresenta il futuro del nostro Paese ed è per questo che deve essere garantito in ogni modo, anche dal Comune di Milano" conclude Mascaretti. (Com)