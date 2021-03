© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un intervento programmatico importante, chiarezza negli obiettivi, una visione che si concentra sul futuro del Paese e del Partito democratico. Auguri e in bocca al lupo ad Enrico Letta. Ancora grazie, infine, a Nicola Zingaretti per il lavoro svolto". Lo afferma in una nota il segretario del Partito democratico di Frosinone e membro dell'assemblea nazionale del Pd, Luca Fantini. (Com)