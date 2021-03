Francia: sindaca di Parigi Hidalgo annuncia suo nuovo libro in uscita a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha annunciato che a settembre pubblicherà il suo nuovo libro. Come riferito a “Le Journal du Dimanche”, questo progetto letterario – di cui ancora non è stato rivelato il titolo – segna un nuovo passo verso una possibile candidatura alle elezioni presidenziali del 2022. Il libro "non sarà” incentrato solo su Parigi, ha assicurato Hidalgo al settimanale, ma "sulla riflessione e sulle principali questioni che attraversano la società francese: le fratture e le disuguaglianze territoriali, sociali, democratiche, tutte cose da riparare in termini di fiducia". Obiettivo del volume è "trovare un percorso su cui ci impegniamo a rispettarci meglio a vicenda, incontrarci e avere successo insieme. Il tutto con una visione e una prospettiva che si basino sulla transizione ecologica", ha aggiunto la sindaca. Secondo Hidalgo, peraltro, il suo libro sarà ispirato “dalle iniziative territoriali e dall'esperienza dei sindaci e degli amministratori locali". (segue) (Frp)