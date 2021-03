Francia: sindaca di Parigi Hidalgo annuncia suo nuovo libro in uscita a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hidalgo, tuttavia, ha charito che il libro non sarà “un programma” politico. "Prima di parlare di un programma, devi fare un'analisi, fornire un quadro del tuo progetto", ha aggiunto la sindaca, che fornisce un’altra descrizione sul volume in uscita. "È la mia agenda, il mio ritmo, il mio percorso", ha aggiunto Hidalgo. La sindaca di Parigi ha già pubblicato due volumi: “Breathe” nel 2018 e “Le Lieu des Possibles” nel 2019. Da diversi mesi aumentano le voci di una sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2022. A fine febbraio Hidalgo ha dichiarato di voler "prendere parte" alla campagna presidenziale", specificando, tuttavia, che ciò non rappresenta "una dichiarazione ufficiale di candidatura". (Frp)