Paesi Bassi: elezioni parlamentari, Rutte punta alla riconferma (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi invece rischia di rimanere ancora una volta isolato è il Pvv di Wilders, i cui principali temi elettorali, dall’anti europeismo all’anti islamismo, sembrano attecchire meno che in passato in questa fase di crisi pandemica. Wilders non ha modificato la sua posizione su temi considerati molto attuali, invocando un taglio dei sussidi per le politiche ambientali e per le energie alternative, pur invocando una revisione del sistema di welfare che preveda maggiore spesa per l’edilizia, un miglioramento della sanità pubblica e costi minori per i trattamenti. La retorica aggressiva e gli attacchi di Wilders rendono difficile per molti partiti olandesi pensare di scendere a compromessi con il Pvv, pur trovando punti di intesa su determinate questioni. Il voto che si concluderà il 17 marzo consegnerà probabilmente alle forze politiche dei Paesi Bassi un nuovo complicato “rompicapo” da sciogliere con i lunghi negoziati a cui il pubblico olandese è ormai abituato. Resta da capire se Rutte riuscirà a mantenere la posizione di centralità di cui lui e la sua formazione godono da più di dieci anni, permettendogli di tornare con un mandato più forte al tavolo europeo, dove i prossimi anni saranno decisivi per discutere la linea di progressiva integrazione dell’Ue, a cui i Paesi Bassi da sempre oppongono resistenza. (Beb)