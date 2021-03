Pd: Mauri (Pd), al lavoro con Letta per tornare maggioranza nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho sostenuto l'idea di Enrico Letta Segretario del Pd fin da subito. Ho avuto il piacere di stare quattro anni con Letta nella Segreteria di Bersani, quando era Vicesegretario. L'ho apprezzato e so quanto può dare”. Così in una nota il deputato Partito democratico Matteo Mauri, dell’area politica ‘Fianco a Fianco’. “Dopo l'intervento di oggi all'Assemblea nazionale - prosegue Mauri - è ancora più chiaro che la sua disponibilità può essere veramente decisiva per uscire da questa situazione difficile. Ha sottolineato in modo convincente molte questioni per me centrali: la visione del nuovo modello di sviluppo, la centralità della ‘nuova’ Europa, la condizione di vita delle Donne, come aiutare chi è più in difficoltà, una società inclusiva con avanzate e lungimiranti politiche sull'immigrazione, valorizzazione dei "’corpi intermedi".“Sono giuste - aggiunge l’esponente del Pd - le sue parole sul Partito. Soprattutto quando dice che dobbiamo avere lo sguardo sulla società e non chiuderci al nostro interno. Iniziamo a fare il lavoro in profondità, su identità e prospettive, che ci serve da tempo. Ripartiamo da subito anche dai Circoli e dal territorio. È il momento di rimboccarsi le maniche e rimettersi al lavoro per tornare a essere maggioranza nel Paese. Ce ne sono tante di cose da fare. Io non farò mai mancare il contributo - conclude Mauri - mettendoci tutto l'impegno e la passione di cui sono capace”. (Rin)