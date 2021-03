© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, si è congratulato con Enrico Letta per l’elezione come nuovo segretario del Partito democratico (Pd). In un messaggio sul suo profilo Twitter, Gentiloni ha sottolineato “la passione per la politica nel bel discorso di Enrico Letta”, augurando “buon lavoro anche da Bruxelles al nuovo segretario e al Pd”. “Teniamocelo stretto”, ha sottolineato Gentiloni.(Res)