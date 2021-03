Eritrea: governo, Ue non può dare lezioni ad Asmara su crisi regionale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha accusato in modo "inopportuno ed imprudente" il governo dell'Eritrea di crimini non accertati nella regione del Corno d'Africa, sulla base di rapporti raccolti da terze parti "dubbie e maligne". Lo sostiene il ministero degli Esteri di Asmara, che in un comunicato pubblicato oggi risponde ai molteplici appelli internazionali a ritirare le truppe eritree dal territorio etiope e a rispondere delle accuse rivolte ai suoi militari di crimini di guerra e contro i diritti umani nel Tigrè. In particolare, il governo torna ad accusare dell'attuale crisi e stato di emergenza umanitaria regionale i combattenti del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) - "la gravità della situazione e l'unica colpevolezza del gruppo Tplf sono al di là di qualsiasi controversia o contesa" - e punta il dito contro Bruxelles per aver finanziato negli anni "le forze responsabili di questo stato delle cose". Su queste premesse, sferza Asmara, l'Unione europea "non può vantare con l'Eritrea la sua caratura morale e pontificare" su questo argomento. (segue) (Com)