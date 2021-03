Eritrea: governo, Ue non può dare lezioni ad Asmara su crisi regionale in corso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota, Asmara fa riferimento alle conclusioni del Consiglio Ue rese pubbliche lo scorso 11 marzo, nelle quali Bruxelles allude a “vari rapporti e fonti multiple” per formulare le sue accuse contro l'Eritrea. "Le conclusioni del Consiglio dell'Ue sono state pubblicate a seguito della relazione dell'inviato speciale dell'Ue che ha visitato l'Etiopia e il Sudan dal 7 al 10 febbraio 2021", si legge nella nota, nella quale Asmara afferma che l'inviato di Bruxelles "non si è recato in Eritrea per tenere consultazioni dirette con il governo eritreo ai livelli appropriati". Su queste basi, sostiene Asmara, appare "inopportuno e imprudente, per non dire altro, che l'Ue incrimini l'Eritrea sulla base di rapporti 'credibili' raccolti da terze parti dubbie e maligne". (segue) (Com)