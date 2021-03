Eritrea: governo, Ue non può dare lezioni ad Asmara su crisi regionale in corso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Asmara, inoltre, le dichiarazioni "in malafede" di Bruxelles violano le disposizioni dell'Accordo di Cotonou nonché le norme e le pratiche delle relazioni diplomatiche esistenti tra l'Eritrea e l'Unione europea. Le conclusioni del Consiglio dell'Ue - prosegue Asmara - sottolineano infatti l'importanza fondamentale di mantenere la pace e la stabilità regionali nel Corno d'Africa. "Questi sono ideali e obiettivi che l'Eritrea nutre - molto più dei nostri partner internazionali al di fuori della regione - perché l'Eritrea ha sopportato, per quasi due decenni nel recente passato, l'urto della sofferenza e della distruzione che derivano dal conflitto e dal caos perenni", si legge nella nota, in cui si sostiene che "l'Ue è rimasta in gran parte in silenzio - e in molti casi ha incoraggiato e sostenuto - le forze responsabili di questo stato di cose attraverso un enorme aiuto finanziario". In questo contesto, conclude il ministero degli Esteri, se le conseguenze umanitarie nel Tigrè devono essere "affrontate da tutti gli interessati per prevenire e alleviare qualsiasi sofferenza umana, minimizzare la natura della crisi e spostare la colpa su altri capri espiatori non può essere giustificato con alcun pretesto. Né servirà gli interessi della pace e della stabilità in Etiopia e nel Corno d'Africa nel suo insieme". (Com)