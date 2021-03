Lazio: osservatorio Legalità, Roma al primo posto in italia per operazioni finanziarie sospette (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si manifestano forme di infiltrazione sempre più pervasive basate sul controllo di imprese tramite prestanome o sull’estromissione di fatto dei titolari anche attraverso attività usurarie o estorsive "A fronte di operazioni finanziarie anomale, quanto sofisticate, lo Stato c’è. A Roma e nel Lazio le forze di polizia, le prefetture e la Direzione distrettuale antimafia esprimono intelligenze investigative e di monitoraggio di straordinaria eccellenza ma è ancora troppo fragile la consapevolezza della pericolosità delle mafie nella nostra economia da parte delle classi dirigenti. Mafie sempre più liquide, sempre più silenti, sempre più camaleontiche, caratteristica che le rende ancora più pericolose in quanto prive di modalità di esternazione facilmente percettibili da parte della collettività", conclude il presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio Gianpiero Cioffredi. (Com)