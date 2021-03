Energia: Egitto, Egas prevede aumento produzione gas naturale a 7,2 miliardi di piedi cubi al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas) prevede di aumentare la produzione di gas naturale del paese fino a raggiungere i 7,2 miliardi di piedi cubi al giorno nel prossimo anno fiscale 2021-2022 che inizierà il primo luglio. Lo ha annunciato il ministero del Petrolio egiziano in un comunicato stampa. "Si prevede di raggiungere tassi di produzione fino a 7,2 miliardi di piedi cubi al giorno e 100.000 barili di condensati al giorno" nel prossimo anno fiscale, ha dichiarato il generale Magdi Galal, presidente di Egas durante l’assemblea generale della società presieduta dal ministro del Petrolio Tarek el Molla. L'assemblea generale ha esaminato i risultati ottenuti da Egas durante l'esercizio 2020-2021 e ha approvato il bilancio del prossimo esercizio. Come sottolineato da Galal, Egas è riuscita ad espandere a livello nazionale l'accesso al gas naturale per uso domestico per quasi 6,5 milioni di unità residenziali dal luglio 2013 e ampliato le forniture di gas agli impianti industriali.(Cae)