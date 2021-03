Spagna: ministra Calvino, misure governo hanno evitato crollo del Pil del 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni intraprese nel 2020 dal governo spagnolo per contrastare le conseguenze economiche della pandemia del coronavirus hanno permesso di evitare un crollo del Pil del 25 per cento e di salvare oltre 3 milioni di posti di lavoro. Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano "La Vanguardia" la vicepremier spagnola e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, aggiungendo che l'esecutivo è riuscito a stabilizzare il tasso di disoccupazione intorno al 15,5 per cento. "Gli aiuti e gli strumenti che abbiamo messo in atto in Spagna sono tra i più importanti in Europa e credo che siano anche tra i più efficaci", ha sottolineato la ministra. Secondo Nadia Calvino il pacchetto di aiuti da 11 miliardi di euro approvato il 12 marzo per sostenere le piccole e medie imprese in crisi completa "un insieme di misure di grande portata e senza precedenti" nella storia del Paese. La ministra dell'Economia ha spiegato che gli aiuti diretti concessi dal governo dal mese di marzo dall'inizio della pandemia del Covid-19 nel 2020 hanno mobilitato risorse superiori al 20 per cento del Pil e quelle già previste quest'anno superano il 2 per cento. (segue) (Spm)