Spagna: ministra Calvino, misure governo hanno evitato crollo del Pil del 25 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle critiche rivolte al ministero dell'Economia sulle "paure" di un eccessivo aumento del debito, la ministra Calvino ha replicato che quando si parla di denaro pubblico e delle tasse presenti e future un buon governo "deve stare molto attento che le sue risorse siano utilizzate in modo efficiente". Tali fondi infatti, ha chiarito la ministra, "devono arrivare davvero a chi ne ha bisogno e siano gestite per risolvere i veri problemi, che al momento sono i potenziali rischi per la solvibilità delle aziende". Calvino ha poi sottolineato che dal picco della terza ondata della pandemia, 136 mila lavoratori in cassa integrazione straordinaria (Erte) sono tornati al lavoro e si aspetta che questa tendenza "continui nelle prossime settimane" se si riuscirà a ridurre l'incidenza del Covid-19 accelerando il processo di vaccinazione. In tal senso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e la Commissione europea nelle loro ultime previsioni "hanno fanno una revisione al rialzo della crescita per la Spagna quest'anno e l'anno prossimo, in modo che sarebbe l'economia europea con la crescita più forte in tutti e due gli anni", ha commentato la ministra spagnola. (Spm)