Sanità: Grimoldi (Lega), grazie a Stati Uniti che hanno donato dieci respiratori a ospedali lombardi

- "Grazie di cuore agli Stati Uniti d'America e al Console Generale per aver donato alla Lombardia dieci respiratori di ultima generazione, grazie per questa grande opera di solidarietà e amicizia internazionale. I dispositivi sono stati già consegnati alla Regione Lombardia che li ha distribuiti a cinque strutture sanitarie: le Asst Santi Paolo e Carlo e Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano, Asst di Monza, Asst di Bergamo Est e Asst di Lecco". Lo dichiara in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega, membro del Consiglio d'Europa e capo della delegazione italiana presso l'Osce.(Com)