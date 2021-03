Pd: viceministra Esteri Sereni, da Letta visione netta e coraggiosa sulle sfide da affrontare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, si è congratulata con Enrico Letta per la sua elezione a nuovo segretario del Partito democratico. "Grazie a Enrico Letta per un discorso netto e coraggioso. Una visione dell'Italia e dell'Europa da cui discendono le sfide che il Pd deve affrontare. Servono idee nuove, un partito di prossimità, inclusivo e aperto, una coalizione per battere le destre. Buon lavoro!", ha dichiarato Sereni in un messaggio sul suo profilo Twitter.(Res)