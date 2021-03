© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri di buon lavoro al neo segretario Enrico Letta: a tutti noi il compito di rilanciare la nostra azione politica e rigenerare il Partito democratico con coraggio e ambizione. Lo scrive su Twitter il deputato dem Piero De Luca, capogruppo in commissione Politiche europee alla Camera. “Difendiamo in Italia e in Europa i valori progressisti, con metodo riformista e scelte radicali”, ha aggiunto. (Rin)