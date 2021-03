Covid: Mascaretti (Fd'I), rendere possibile il coworking negli hotel milanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si fa presto a dire al dipendente stai a casa in smart working. Ma siamo sicuri che il lavoratore abbia gli strumenti, una connessione stabile e soprattutto uno spazio, anche piccolo, dove lavorare serenamente? Considerato che dei settemila dipendenti comunali che dovrebbero lavorare in smart working/lavoro agile, una parte non ha a disposizione presso la propria abitazione né una connessione wi-fi, né uno spazio della casa dove svolgere il proprio lavoro, per non parlare di un computer e una linea telefonica dedicata". Lo dichiara in una nota Andrea Mascaretti capogruppo Fd'I a Palazzo Marino. "Indispensabile preoccuparsi delle condizioni di lavoro dei dipendenti e della qualità e quantità dei servizi da erogare ai cittadini milanesi. Se infatti i dipendenti comunali non hanno quanto serve loro per lavorare, non possono erogare i servizi richiesti in misura adeguata e a farne le spese, oltre ai lavoratori, sono i cittadini che pagano le tasse ma non ricevono i servizi. Ora che gran parte degli hotel della città sono chiusi, ma hanno a disposizione i business center e le camere sono dotate di vari confort oltre ovviamente al wi-fi e alla linea telefonica, perché non fare una convenzione tra il Comune di Milano e gli albergatori per rendere disponibili postazioni di coworking, all'interno degli hotel in varie aree della città?" conclude Mascaretti (Com)