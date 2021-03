Pd: De Maria, oggi il giusto inizio per una nuova fase

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo ascoltato oggi un intervento programmatico di Letta molto importante: la sua forte personalità, le sue parole di oggi ed il sostegno larghissimo che si è raccolto attorno alla sua candidatura rappresentano il giusto inizio per la nuova fase che si sta aprendo per il Partito democratico. Così in una nota Andrea De Maria, deputato Pd e segretario di presidenza della Camera. “Ora, con Letta segretario, mettiamoci tutti al lavoro, a partire dal tanto di buono che abbiamo fatto e dalla volontà di superare insieme limiti ed errori: al gruppo dirigente è richiesta la scelta determinata dell'unità a tutti i livelli e la capacità di mettere davanti a tutto l'impegno comune in un grande progetto collettivo”, ha detto, ringraziando Letta “per il suo impegno e la sua disponibilità” e anche Nicola Zingaretti “per l'impegno prezioso e appassionato di questi anni". (Com)