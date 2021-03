Pd: De Petris (Leu), auguri a Letta, ricostruire campo della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Faccio i migliori auguri al nuovo segretario del Partito democratico Enrico Letta, nel cui discorso ci sono molti spunti importanti e interessanti a partire dalla necessità di assumere come priorità la riconversione ecologica intesa come rivoluzione radicale nelle abitudini e nei modelli di consumo e dalla possibilità di rendere stabile e non episodico il Next Generation Eu". Così in una nota la senatrice di Liberi e uguali Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. “Riteniamo comunque che la priorità essenziale sia oggi ricostruire su basi nuove l'intero campo della sinistra e mi auguro che il nuovo segretario del Pd sappia lavorare con coraggio e immaginazione in questa direzione, perché questa è oggi la necessità della sinistra e del Paese", ha detto. (Com)