Pd: Pastorino (Leu), bene apertura Letta ma nel campo di centrosinistra

- Ho trovato molto positivo il discorso di Enrico Letta all'assemblea del Partito democratico: la sua apertura è stata apprezzabile per un confronto sui temi, come la transizione ecologica, l'attenzione ai territori, e i diritti dei lavoratori, come l'investimento sui giovani. Così in una nota Luca Pastorino, deputato e segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali. “La disponibilità al confronto, però, deve avere dei paletti all'interno del centrosinistra, senza aperture indiscriminate", ha aggiunto. (Com)