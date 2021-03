© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Letta disegna l'obiettivo di un Partito democratico aperto alla società, inclusivo, contro le diseguaglianze e per lo sviluppo, capace di rappresentare i bisogni della gente: un partito per giovani e le donne, che guarda al futuro dell’Italia e dell'Europa post Covid. Lo scrive su Facebook la deputata dem Beatrice Lorenzin, responsabile nazionale del forum salute del Pd ed ex ministro della Salute. (Rin)