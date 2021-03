Lavoro: Regione Lazio, 48 vincitori per l'avviso per i giovani che hanno partecipato a Torno subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 48 i progetti approvati per l'avviso pubblico della Regione Lazio che prevede incentivi a fondo perduto per l'avvio di imprese da parte dei giovani che hanno partecipato all'iniziativa "Torno Subito". "Dopo un periodo di formazione o esperienza professionale all'estero o in altre regioni italiane, e dopo aver reinvestito le competenze acquisite nel territorio regionale, ai giovani è stata data la possibilità di presentare dei progetti per la creazione d'impresa. I 48 vincitori potranno avere incentivi a fondo perduto da 30 mila a 100 mila euro grazie a una copertura complessiva dell'Avviso di 4,3 milioni di euro". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, politiche per la ricostruzione e personale della Regione Lazio. (segue) (Com)