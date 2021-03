Pd: Occhiuto (FI), congratulazioni a Letta, ma Ius soli ultima delle priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni ad Enrico Letta, neo segretario del Partito democratico: lavorerà, anche in questo momento di unità nazionale, per fare gli interessi della sinistra, così come Forza Italia agirà sempre per quelli del centrodestra. Così in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Chiariamo subito un aspetto: in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, con una crisi sanitaria ed economica senza precedenti, lo Ius soli sarà l'ultima delle priorità per il governo, gli italiani, e il Paese”, ha detto, sottolineando che “sul resto ci sarà come sempre un civile e sano confronto politico". (Com)