Roma: assembramenti davanti ai locali e feste, 42 multati nella notte dell'ultimo fine settimana in zona gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo fine settimana in zona gialla a Roma sono stati 42 i multati per violazioni delle norme anti Covid, sono state scoperte feste in appartamenti e ristoranti e locali aperti e con clienti seduti oltre all'orario consentito. Questa notte, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma hanno interrotto una festa privata in un B&B di via Goffredo Mameli, dove sono stati sorpresi e sanzionati 12 giovani, tra cui 4 minorenni; nei quartieri Nomentano, Salario, Trieste e piazza Bologna, i carabinieri della compagnia Roma Parioli hanno multato il titolare di un bar che ha consentito la somministrazione di bevande oltre l’orario consentito. Nel locale, inoltre, sono state trovate 7 persone mentre altre 13 erano accalcate all’esterno. Anche nei loro confronti sono state elevate le sanzioni e per l’attività commerciale la chiusura per 5 giorni. Altri numerosi e corposi assembramenti sono stati sciolti in varie zone del quadrante. (segue) (Rer)