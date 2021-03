Roma: assembramenti davanti ai locali e feste, 42 multati nella notte dell'ultimo fine settimana in zona gialla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia Roma Trastevere hanno effettuato controlli nel rione, che hanno portato alla sanzione del titolare di un bar di vicolo del Quartiere, dove i militari hanno notato la presenza di 3 persone, nel cortile interno del locale, che sorseggiavano alcolici fuori dall’orario previsto. Non solo: due di queste stavano fumando marijuana, motivo per cui, oltre alle sanzioni Covid nei confronti del titolare dell’esercizio, i carabinieri hanno richiesto la chiusura del locale per 30 giorni. Poco più tardi, un senegalese di 23 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, nel corso di una lite per futili motivi con un cameriere originario dell’Ecuador di 40 anni, ha colpito il suo antagonista con un bongo, procurandogli un trauma cranico giudicato guaribile in 7 giorni dai sanitari del “San Giovanni”. Il 23enne è finito in manette con l’accusa di lesioni personali; infine, i carabinieri della compagnia Roma Trionfale, in via Flaminia, hanno sanzionato il titolare di un bar che non aveva predisposto la misura precauzionale del distanziamento tra i tavoli. L’attività rimarrà chiusa per i prossimi 2 giorni. Nello stesso contesto sono state sanzionate altre 5 persone per assembramento e mancato utilizzo delle mascherine. (Rer)