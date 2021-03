Vaccino: Ronzulli (FI), finalmente piano all’altezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finalmente abbiamo un piano vaccini all'altezza della situazione che consentirà di imprimere una forte accelerazione alla lotta contro il Covid: una svolta fondamentale che Forza Italia chiedeva da tempo e che vedrà un vero e proprio 'esercito di vaccinatori' al lavoro in tutti i luoghi in cui sarà possibile procedere con le immunizzazioni. Così in una nota Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile per i rapporti con gli alleati del movimento azzurro. “Organizzazione certosina e velocità dovranno essere le parole chiave di questa campagna vaccinale di massa che potrà iniziare a condurci fuori dall'incubo Covid già durante la prossima estate: questo nuovo piano elaborato dal generale Figliuolo riaccende la speranza e ridà fiducia, ci avvicina a quel ritorno alla normalità di cui c'è tanto desiderio ma anche necessità", ha detto. (Com)