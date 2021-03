Turismo: le isole greche "Covid free" guardano con entusiasmo al periodo estivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le isole greche con meno di mille abitanti sono quasi tutte “Covid free” e guardano alla stagione estiva con entusiasmo. Come si legge sul quotidiano “Kathimerini”, la prima isola greca in cui sono state completate le vaccinazioni contro il coronavirus è Kastellorizo, in cui tuti gli abitanti sono stati vaccinati tra il 27 e il 30 gennaio. “La paura ha lasciato il posto all'ottimismo e tutti non vedono l'ora che arrivi la stagione turistica di quest'anno, poiché il 90 per cento dei suoi residenti è coinvolto nell'economia del turismo”, ha detto il vicesindaco dell'isola, Stratos Amygdalos, secondo cui la vaccinazione ha cambiato la vita quotidiana degli abitanti. Kastellorizo, Meganisi, Kastos, Thymaina, Psara, Kalamos, Fourni, Oinousses sono le isole greche con meno di mille abitanti dove la vaccinazione è stata completata, mentre la prima dose è stata somministrata nelle isole di Ereikoussa, Agathonisi, Nisydros, Nisyros, Lipsi, Othonoi, Tilos e Arkoi. Ma sono diverse decine le altre isole con meno di mille abitanti che presto vedranno completarsi la campagna di vaccinazione, uno sviluppo che potrebbe favorire il turismo internazionale nel periodo estivo. (Gra)