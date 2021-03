Milano: Comune aderisce a bando del Mit, due proposte per i quartieri San Siro e Niguarda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto “Move In Niguarda” ruota intorno all'intervento di ristrutturazione dell'immobile di proprietà comunale di via Pianell 15, ora inutilizzato, un tempo adibito a casa di accoglienza per ragazze madri, che lo renderà un hub abitativo per l'ospitalità temporanea a breve e medio termine. Il lotto, un'area complessiva di circa mille metri quadrati, comprenderà un articolato edificio di cinque piani fuori terra, con una superficie utile lorda di circa 2.900 mq e la realizzazione di varie tipologie di stanze/posti letto (una novantina, oltre a 5 mini alloggi). Al piano terra alcuni spazi verranno riservati a servizi di prossimità aperti agli abitanti. Complementare al progetto, il recupero di una ventina di alloggi sempre di proprietà comunale diffusi sul territorio circostante. Il fine è quello di creare una rete per l'ospitalità transitoria, servizi aperti al quartiere e appartamenti in locazione a canone calmierato per periodi più lunghi. La proposta del Comune prevede anche la riqualificazione degli spazi pubblici, dalle strade e dai marciapiedi ai passaggi ciclo-pedonali intorno a via Pianell, a completamento del percorso di connessione tra il quartiere e il Parco Nord. Nel caso del progetto “Move In San Siro”, l'immobile al centro del progetto è quello di via Newton 15, di proprietà di Aler e già oggetto di un protocollo d'intesa con il Comune: lo stabile (oggi adibito a uffici che verranno trasferiti nella limitrofa via Zamagna) verrà dato in comodato d'uso gratuito per 25 anni all'amministrazione che lo sistemerà per trasformarlo in un hub abitativo con stanze per le permanenze brevi e alcuni mini alloggi per la locazione più lunga, per un totale di un centinaio di posti letto. I lavori prevedono anche il completamento del primo piano e la costruzione di un secondo, e la realizzazione di spazi destinati a servizi condivisi per gli ospiti, tra cui una portineria, sale comuni, una lavanderia e una cucina. Un secondo fabbricato, perpendicolare a quello principale, oggi utilizzato come laboratorio e autorimessa, sarà anch'esso ristrutturato e destinato a servizi aperti al quartiere. Intorno a queste rifunzionalizzazioni, ruotano la ristrutturazione di un ampio appartamento comunale di circa 125 mq in via Paravia, che verrà frazionato in due unità con servizi condivisi e dedicato a persone con particolari difficoltà, e il recupero di un'altra trentina di case popolari oggi sfitte di proprietà mista (Aler e Comune) diffuse nel quartiere. I lavori riguarderanno anche l'efficientamento energetico degli edifici, per ridurre i consumi e le emissioni inquinanti, e il conseguimento dei Cpi, i Certificati di prevenzione incendi. Come per il quartiere Niguarda, la proposta comprende anche altre opere: il ripensamento del cortile interno della scuola di via Dolci, che deve aprirsi oltre l'orario scolastico e diventare spazio di incontro con il quartiere, e la riqualificazione di alcune strade, in particolare l'asse viario di via Paravia, compresi gli spazi pubblici, oltre ad interventi di illuminazione pubblica intelligente. La proposta vede il coinvolgimento, oltre che di Aler, anche del laboratorio di quartiere San Siro e del Politecnico di Milano che già opera in zona con il progetto 'Off Campus'. (Com)