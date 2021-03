Pd: Letta, non serve nuovo segretario ma nuova idea partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi candido a nuovo segretario ma so che non vi serve un nuovo segretario ma un nuovo Pd”. Lo ha affermato l’ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, nel suo intervento all’Assemblea nazionale del Partito democratico. “Dobbiamo essere - ha aggiunto progressisti nei valori, riformisti nel metodo e radicali nei nostri comportamenti”, ha aggiunto. "Io scelgo il partito perché ritengo che questa sia la sfida essenziale per l'Italia ma anche per l'Europa", ha concluso. (Rin)