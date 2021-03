Trasporti: Fit Cisl Lazio, tassisti hanno aiutato gratis cittadini in pandemia, ora ricevano aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca di Roma Virginia Raggi abbraccia come lodevole l'iniziativa per il trasporto gratuito per gli over 80 che vanno a vaccinarsi, istituito da un radiotaxi romano. E'un buon segno che il primo cittadino torni a parlare di taxi, riconoscendo l'importanza del servizio per i cittadini della Capitale, tuttavia nel post si legge che 'nessuno deve essere lasciato indietro'. Per parte nostra, sottolineiamo che il comparto non soltanto è stato lasciato indietro, ma è stato abbandonato e messo all'angolo: è per questo che chiediamo un tavolo urgente all'assessore alla Mobilità e Vicesindaco Pietro Calabrese, per affrontare le troppe problematiche del momento". E'quanto si legge in una nota del comparto Taxi della Fit-Cisl del Lazio, in cui si aggiunge che "siamo consapevoli delle difficoltà nel gestire la pandemia, ma ciò non rappresenta una legittimazione per continuare a ignorare criticità già denunciate nel corso degli anni, e mai veramente affrontate e risolte. Vorremmo ricordare alla sindaca che all'inizio dell'emergenza i tassisti romani si sono prodigati a proprie spese a garantire il trasporto gratuito di personale medico e infermieristico, e la consegna di spese e farmaci per i più bisognosi". (segue) (Com)