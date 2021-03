Trasporti: Fit Cisl Lazio, tassisti hanno aiutato gratis cittadini in pandemia, ora ricevano aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Hanno inoltre provveduto autonomamente all'installazione dei divisori e all'igienizzazione nelle vetture, al reperimento di mascherine e igienizzanti all'epoca introvabili, nonostante la richiesta di aiuto inviata per tempo all'amministrazione comunale. Nonostante tutto ciò, in questi mesi è stato fatto veramente poco o nulla per la categoria, e a ciò si aggiunge il fatto che non trova luce da più di un anno il nuovo regolamento comunale, che riformerebbe una tariffa ormai vecchia di circa dieci anni, e mortificante per gli operatori taxi", continua la nota. "Un aiuto concreto e imprescindibile – conclude Fit Cisl Lazio – sarebbe quantomeno provvedere alla chiusura della Ztl nei fine settimana, che rappresenterebbe una boccata di ossigeno per gli operatori Taxi/Ncc regolari, e permetterebbe l'eliminazione della presenza abusiva e senza titolo di vettori Ncc con provenienza da fuori provincia, che approfittando della Ztl spenta continuano, con la complicità di app di vario genere, a far dilagare l'abusivismo nel cuore della città. Riteniamo fondamentale risolvere questa piaga applicando con rigore l'art. 5 bis, che prevede da parte dei Comuni 'la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificatamente all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso da parte dei titolari di autorizzazione rilasciate da altri' ". (Com)