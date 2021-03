Milano: Mascaretti (Fd'I) su affitti, stop a pagamento dell'Imu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ha denunciato Confedilizia c'è la possibilità prevista dall'articolo 20 del disegno di legge che il Comune di Milano possa aumentare le aliquote dell'Imu su singoli immobili che risultano inutilizzati. Per gli immobili commerciali o destinati alle attività artigianali, l'Imu potrebbe addirittura triplicare in caso di inutilizzo”. Lo rileva in una nota Andrea Mascaretti Capogruppo Fd'I a Palazzo Marino. "Bisognerebbe invece procedere per incentivi nei confronti dei proprietari di locali commerciali in tal modo scenderebbero i costi degli affitti. Soprattutto occorre una tutela per i proprietari di appartamenti: se l'affittuario non paga più l'affitto non può essere il proprietario l'unico a subirne le conseguenze. Se l'inquilino è moroso incolpevole, il Comune deve istituire un fondo di garanzia che continui a pagare le rate di affitto e le spese o in alternativa fornire subito un appartamento comunale per una residenza temporanea in attesa di trovarne una nuova definitiva. Certamente non è giusto obbligare i privati cittadini a usare il proprio appartamento per fornire un servizio di tipo sociale, che dovrebbe dare l'amministrazione comunale a chi non è in grado di pagare l'affitto. Nel caso invece di volontarietà nel non pagare l'affitto, lo sfratto dovrebbe essere immediato. In questo caso molti appartamenti sfitti, verrebbero messi sul mercato. In definitiva a Milano la Giunta è avvisata: siamo contrari all'aumento dell'Imu" conclude Mascaretti. (Com)