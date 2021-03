Ama: Raggi, chiusi i conti con il passato, azienda è ripartita grazie a nostra operazione verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’operazione verità che stiamo conducendo in Ama ci ha permesso di scoprire un buco di 250 milioni di euro prodotto in passato. Ora abbiamo chiuso i conti con il passato e la nostra azienda è già ripartita: stiamo assumendo i nuovi dipendenti che presto saranno in strada per pulire la città". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Nello stabilimento di via Salaria si stanno svolgendo le prove pratiche per i primi 140 posti da operatore ecologico specializzato. Ad essere esaminati sono anche gli operai che rientrano nella cosiddetta quota 'infragruppo': uno spazio dedicato a candidati che vengono da altre società di Roma Capitale e che hanno già lavorato nello stesso settore. Per Ama è un cambio di rotta fatto di investimenti, assunzioni, acquisto di nuovi mezzi e una grande operazione di riordino dei conti", ha concluso la prima cittadina di Roma. (Rer)